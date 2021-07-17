Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «стабильный», — отмечается в релизе.

В агентстве отметили, что уровень внешнего и внутреннего долга России сможет компенсировать риски для бюджетной или финансовой стабильности, связанные с последствиями пандемии COVID-19, а также потенциальных санкций.

При этом давление на рейтинг может возрасти в случае существенного ужесточения международных санкций, которое приведет к оттоку капитала и повышению рисков для финансовой стабильности. В агентстве также допускают негативное рейтинговое действие в случае существенного ухудшения государственного баланса.

Повышение рейтинга может сопровождаться снижением геополитических рисков, а также улучшением динамики роста ВВП РФ. Потенциальное улучшение рейтинга может произойти и в случае, если бюджетные резервы правительства значительно превысят текущие ожидания агентства, «что может помочь смягчить волатильность доходов от сырьевых товаров», а также в случае эффективных мер государства по устранению финансового давления со стороны стареющего населения.