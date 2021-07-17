Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который должен обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания Кабмина, опубликованном в субботу на его сайте .

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании», — уточняется в сообщении.

Законодательные изменения анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. По словам премьера, граждане, потерявшие доход из-за того, что их средства были неправомерно переведены из одного пенсионного фонда в другой, смогут добиться возмещения утраченных средств.

Мишустин напомнил, что «сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой». «Но при досрочном переходе — раньше чем через пять лет — он теряет доход от процентов. Тем более когда это происходит без ведома самого человека, в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды», — отметил он.

По словам премьера, теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование. «Рассчитываем, что эти меры помогут людям защитить свои будущие пенсии», — заключил Мишустин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

