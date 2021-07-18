СберБанк предоставит холдингу «РСТИ» (ГК «Росстройинвест») финансирование в размере 8,55 млрд рублей на строительство многоквартирного жилого комплекса «Тime Сквер» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Жилой комплекс будет включать в себя подземный гараж и встроенный детский сад. Всего планируется построить 13 корпусов высотой 13 этажей. Продажи квартир будут осуществляться с использованием механизмов эскроу в три этапа.

В апреле 2021 года СберБанк и холдинг «РСТИ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и приоритетном рассмотрении новых проектов строительства.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

