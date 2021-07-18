Министерская конференция стран ОПЕК+, отмененная еще в начале июля, состоится в воскресенье, 18 июля, в 13:00 по московскому времени, следует из сообщения ОПЕК. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Таким образом, секретариат ОПЕК подтвердил информацию о том, что договоренности внутри альянса позволяют провести встречу 18 числа. Как сообщается, основные вопросы между союзниками улажены.

По словам источников ТАСС, улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Они также говорят, что повестка ближайшей встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

В начале июля министры ОПЕК+ не могли договориться по этим двум вопросам в течение пяти дней. ОАЭ не устраивало, что соглашение о сокращении добычи нефти предлагается продлить после апреля 2022 года, когда оно истекает, на тех же условиях, на которых оно работает сейчас. В Минэнерго Эмиратов считали, что базовая отсечка, от которой считаются квоты по добыче, для них не актуальна и не учитывает реальные мощности добычи. Саудовская Аравия отвергала возможность править этот параметр в индивидуальном порядке.



Из-за разногласий по базовым уровням отсечки министры не смогли согласовать и более насущный вопрос — уровни добычи нефти с августа до конца этого года. Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается. Но из-за разногласий по первому вопросу голосование по смягчению квот оказалось невозможным.