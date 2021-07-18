«ВТБ Капитал Инвестиции» и Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выпускают серию видеороликов, в которых артисты балета покажут эффективные короткие тренировки для быстрого расслабления во время трудового дня и восстановления тонуса для дальнейшей продуктивной работы. Видеоуроки будут публиковаться на сайте Школы инвестора ВТБ раз в неделю. Всего проект включает шесть тренировок: на дыхание, баланс, гибкость, опору, координацию и расслабление, сообщает пресс-служба брокера.

В съемках роликов приняли участие ведущие артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана: ведущая солистка Мария Абашова и ведущий солист Олег Габышев. Проект приурочен к серии юбилейных мероприятий в честь 75-летия хореографа Бориса Эйфмана.

«Мы постарались показать синергию двух искусств: балета и инвестиций. Получился очень красивый проект, который, я уверен, будет полезен многим, особенно быстро растущему сегодня числу частных инвесторов. Инвестиции — это не просто способ сохранить и приумножить капитал, это труд. Тем, кто активно изучает состояние биржи и каждый день принимает инвестиционные решения, стоит освоить техники расслабления и поддержания тонуса. Наш проект показывает методики, которые идеально для этого подойдут», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Школа инвестора ВТБ — это специальный раздел на сайте ВТБ, который предлагает бесплатные возможности обучения работе на бирже любому желающему. На ресурсе представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

