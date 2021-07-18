Альфа-Банк вместе с ассоциацией «Благополучие животных» запустил благотворительный проект «Альфа-Друг» — бот-помощник в Telegram и горячая линия по поддержке животных, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Мы часто попадаем в ситуации, в которых не знаем, как правильно действовать: например, собака пропала, кошек замуровали в подвале или с животными в магазине жестоко обращаются. На эти ситуации у бота есть подробные пошаговые инструкции. Если случай экстренный, «Альфа-Друг» соединит со специалистом горячей линии, он подскажет, как действовать в той или иной ситуации, поделится полезной информацией. А еще он поможет найти новых друзей — котиков и собак, которых можно забрать из дружественных приютов», — говорится в релизе.

Как уточняется, до сих пор в России не было единой линии для консультации по вопросам помощи животным. Альфа-Банк решил восполнить этот пробел, и теперь пообщаться со специалистами можно как в чате, так и по телефону.

Запустить бота и познакомиться с «Альфа-Другом» можно по ссылке .



Екатерина САВЕЛЬЕВА

