Министерская встреча стран ОПЕК+, экстренно созванная днем в воскресенье, оказалась одной из самых стремительных и продуктивных за последние годы. Теперь план добычи для производителей 40% всей нефти в мире определен до сентября следующего года, а само соглашение едва ли завершится в конце 2022-го.

Еще две недели назад, на встрече 1 июля, министры стран Венского соглашения не могли договориться о том, чтобы ослабить производственные ограничения на период до конца этого года. Решение о том, чтобы с августа нарастить добычу на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с) ежемесячно, оказалось заблокированным из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ.



Как уже сообщалось ранее, Эр-Рияд не хотел удовлетворять просьбу Эмиратов скорректировать базовые уровни добычи в соглашении, от которых определяются квоты по добыче. После того как официальные переговоры зашли в тупик, министры продолжили консультации в неформальном режиме, которые продлились две недели. И в воскресенье их результаты превзошли все ожидания.

Как оказалось, нефтепроизводители смогли найти компромисс не только для ОАЭ, которые просили повысить их базовый уровень добычи в соглашении, но также удовлетворить аналогичные просьбы и других стран. Теперь с мая 2022 года базовый уровень добычи в соглашении для России и Саудовской Аравии будет повышен с 11 млн до 11,5 млн б/с, для ОАЭ — с 3,17 млн до 3,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 млн до 4,8 млн б/с, а для Кувейта — с 2,8 млн до 2,96 млн б/с. Само соглашение и вовсе продлевается после апреля до конца 2022 года.

Ближайшее будущее для рынка нефти также разъяснилось. Теперь план совместного регулирования добычи предусматривает ее рост и после окончания 2021 года. Как сообщалось в финальном коммюнике, страны соглашения намерены полностью восстановить добычу нефти на докризисном уровне к сентябрю 2022 года. Иными словами, за предстоящие 12 месяцев они вернут на рынок 5,8 млн б/с плавными темпами.

Для России, крупнейшего участника сделки ОПЕК+, это означает рост добычи на 100 тыс. баррелей в сутки с августа, говорил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ Александр Новак. «Это большой объем, который позволит нам нарастить [добычу] дополнительно в течение этого и следующего года на 21 миллион тонн», — сказал он.

При этом Россия сможет выйти на докризисный уровень добычи такими темпами уже в мае следующего года. Новак также подчеркнул, что сегодняшнее решение ОПЕК+ позволит увеличить доходы российского бюджета на 400 млрд рублей при цене на нефть 60 долларов за баррель.