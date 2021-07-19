Если вы родитель, воспитывающий в одиночку одного или нескольких детей от восьми до 16 лет включительно, знайте, что с 1 июля можете оформить на себя ежемесячное пособие. Что это за мера поддержки и как ее получить — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте и пользуйтесь!

1. Что это за пособие?

Согласно закону от 26 мая 2021 года №151-ФЗ , постановлению правительства №1037 от 28 июня 2021 года , с 1 июля 2021 года родители, воспитывающие детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку, могут подать заявление на выплату ежемесячного пособия, если среднедушевой доход семьи составляет меньше прожиточного минимума на человека. Если нет обоих родителей, за пособием может обратиться опекун или попечитель.

2. Кому полагается ежемесячное пособие?

При оформлении пособия в семье должны совпадать следующие условия:

1. Родители, опекуны или попечители ребенка, которому уже исполнилось восемь лет, но еще не исполнилось 17 лет, проживают в РФ.

2. Второй родитель ребенка:

обязан платить алименты по решению суда

или не указан в свидетельстве о рождении,

или записан со слов матери,

или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим,

или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.





3. Среднедушевой доход членов семьи заявителя не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения.



4. Имущество всех членов семьи не более установленного перечня .

5. У всех совершеннолетних членов семьи есть подтвержденный доход или есть уважительная причина отсутствия дохода:

статус безработного до шести месяцев,

уход за ребенком до трех лет,

уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом I группы или пожилым человеком, нуждающимся в уходе или достигшем 80 лет,

лечение длительностью свыше трех месяцев, из-за которого нельзя работать,

военная служба и максимум три месяца со дня демобилизации,

лишение свободы и максимум три месяца после освобождения,

наличие ребенка до 18 лет у единственного родителя,

заявитель — один из членов многодетной семьи.





3. Как рассчитывается среднедушевой доход?

Общий доход членов семьи за год, предшествующий месяцу подачи заявления, нужно разделить на 12 (количество месяцев в году), а потом разделить на количество членов семьи.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются алименты, которые получает родитель ребенка или супруг.

В состав семьи входят:

заявитель,

его супруг или супруга,

несовершеннолетние дети,

дети в возрасте до 23 лет, если учатся очно и не состоят в браке.





4. Каков размер назначаемого пособия?

Ежемесячное пособие составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Размер пособия в каждом регионе будет свой, в среднем по стране это порядка 5 650 рублей.

5. Как оформить пособие на ребенка?

1. Заявление подает один из родителей, опекунов или попечителей ребенка через портал госуслуг или лично в ПФР. Оформление через МФЦ не предусмотрено.



2. В заявлении можно указать регион:

по месту жительства (как в паспорте)

либо по месту временной регистрации (адрес указан в свидетельстве о временной регистрации),

либо по месту фактического проживания (если нет постоянной и временной регистрации).





3. В заявлении указываются реквизиты счета на имя того родителя, опекуна или попечителя, у которого есть право на пособие. Если к счету выпущена карта, это должна быть карта «Мир». Карты других платежных систем не подходят для зачисления пособия. Также пособие можно получить на счет, к которому не выпущено ни одной карты.

4. Перечень необходимых документов родитель получит в личном кабинете на портале госуслуг после регистрации заявления.

Бонус

Пособие назначается на 12 месяцев. Потом его нужно продлить.

Заявление можно подать по доверенности, заверенной нотариусом. Для этого представителю нужно обратиться лично в клиентскую службу ПФР.

Если обратиться в течение полугода со дня 8-летия ребенка, то назначат со дня 8-летия, но не ранее 1 июля.

Если ребенку исполняется 17 лет в августе, можно подать заявление на выплату пособия за один месяц до дня рождения, если в сентябре — за два месяца и т. д.

Нотариальное соглашение об уплате алиментов от второго родителя или устное соглашение не подходит; если решения суда нет, пособие не назначат.

Если у ребенка умер, например, отец, а мать вступила в новый брак и ребенок не усыновлен супругом, она может обратиться за пособием. Доходы супруга будут учитываться при расчете дохода семьи. Если в семье несколько детей, пособие будут выплачивать на каждого ребенка, в отношении которого есть решение об уплате алиментов.

Чтобы изменить реквизиты счета для зачисления пособия, нужно подать отдельное заявление .

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

