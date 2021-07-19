Рубль слабеет к доллару и евро в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельник, свидетельствуют данные торговой площадки.

На 7:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,2175 рубля, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,62 рубля (плюс 13 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,105—74,4375 рубля за доллар и 87,505—87,6975 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

