📰 Бизнес предложил ввести субсидирование перевозок топлива на Дальний Восток железнодорожным транспортом, пишут «Известия» . С такой инициативой выступил Независимый топливный союз, направив письма министру энергетики Николаю Шульгинову и министру финансов Антону Силуанову. Сейчас в ДФО самые высокие цены на топливо в стране, и такая мера позволит сократить издержки бизнеса на транспортировку и уменьшить стоимость горючего, считают представители отрасли. В Минэнерго сообщили, что вопрос находится в активной межведомственной проработке: ведомство и Минфин дорабатывают проект постановления правительства в части объемов субсидирования. По мнению Российского топливного союза, нововведение поможет сократить издержки бизнеса на транспортировку и уменьшить стоимость горючего в ДФО.

📰 Крупные банки в июле зафиксировали снижение спроса россиян на льготную ипотеку после изменения условий государственной программы, а в целом темпы роста числа новых заявок на ипотеку с господдержкой сократились в 2,5 раза, следует из комментариев банков и данных оператора программы, института развития «ДОМ.РФ», которые изучил РБК . По данным «ДОМ.РФ», на 15 июля банки приняли 1,74 млн заявок на льготную ипотеку с момента старта программы в апреле 2020 года. За первую неделю действия обновленной программы было подано около 10 тыс. заявок, за вторую — 11 тыс. Для сравнения: за последнюю неделю действия старой льготной программы таких заявок было 28 тыс., а, например, прошлой осенью подавалось по 30—35 тыс. заявок в неделю. По мнению экспертов, сокращение спроса было ожидаемым, так как целью введения обновленных условий являлось влияние на рост стоимости жилья в тех регионах, где выгода заемщиков от участия в программе нивелировалась ростом цен на недвижимость. В дальнейшем темпы роста могут ускориться, но ажиотажа уже не будет, уверены эксперты.

📰 Главными причинами роста цен на бананы из Эквадора в России стали ослабление рубля и рост стоимости фрахта, пишет «Российская газета» со ссылкой на официальный ответ посольства и торгового представительства Эквадора в РФ и Министерства промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства страны. В ведомствах пояснили, что из-за неблагоприятных погодных условий в начале года в январе — мае этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года производство бананов в Эквадоре снизилось. Поэтому объем экспорта эквадорских бананов по всему миру упал на 3%. Экспорт бананов в Россию в этот период снизился на 4%. Кроме того, подавляющее большинство российских импортеров подписали годовые контракты на покупку эквадорских бананов по установленной цене, поэтому цена покупки FOB (условия поставки товара до корабля. — Прим. Банки.ру) не меняется, уточнили в ведомствах.

📰 Магазины по продаже канцелярских товаров планируют в августе повышение цен на весь основной ассортимент из-за роста стоимости продукции у производителей, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ретейлеров. Рост оптовых цен подтверждают представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, а также сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо». Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и т. д., указывает топ-менеджер одной из компаний. По мнению экспертов, в итоге удорожание канцелярских товаров в рознице составит 10—30% в среднем. Эксперты уверены, что увеличение закупочной стоимости связано с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. Оба вида продукции выросли в цене из-за дефицита как на российском, так и на мировом рынке.

📰 Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на 7—12% с августа из-за роста стоимости сырья, пишет «Коммерсант» . Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%. Расценки для хлебопеков повысили также производители подсолнечного масла и сахара, компенсируя выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен. В Минсельхозе при этом предпосылок для роста цен не видят и говорят, наоборот, об удешевлении сырья. Кроме того, в Минсельхозе добавили, что для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии: на 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели хлебопекарным предприятиям. Эксперты отмечают, что все виды сырья для производства хлеба, действительно, подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году. На это также повлиял дефицит персонала в отрасли: производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, добавили они.

📰 Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений ПФР частными управляющими компаниями в первом полугодии сравнялась с уровнем инфляции, а средняя доходность составила 4,6% годовых, что оказалось выше на 0,5 процентного пункта, чем у государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ», пишет «Коммерсант» . При этом средневзвешенная доходность достигла 6,5% годовых и таким образом сравнялась с инфляцией, зафиксированной в июне. По мнению экспертов, высокий результат обеспечили вложения крупных управляющих компаний в акции. Однако при этом они увеличили вложения в длинные ОФЗ, что, по мнению участников рынка, может нести дополнительные риски при существенном подъеме ключевой ставки ЦБ.

📰 После двухмесячного перерыва самым популярным направлением для инвестирования стали акции высокотехнологичных компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на июльский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America. По данным опроса, 26% респондентов заявили, что этот вид активов самый перспективный для инвестиций, месяцем ранее самыми популярными были вложения в сырьевые активы. За минувшую неделю международные инвесторы вложили в фонды, ориентированные на этот сегмент фондового рынка, свыше 1,4 млрд долларов. Это максимальный объем вложений среди других секторов. При этом интерес к подобным вложениям растет и со стороны российских частных инвесторов. Эксперты отмечают, что, учитывая низкие процентные ставки по всему миру, наиболее интересными компаниями для вложения являются те, которые могут показать высокие темпы роста своего бизнеса. Кроме того, важным фактором спроса стал рост заражения COVID-19 в большинстве стран, подчеркнули аналитики.



Анна КОМАРОВА