Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложениями по смягчению административной нагрузки на бизнес, пишет РБК . В поправках к КоАП предлагается четко определить список нарушений, за которые при первом их совершении выносится письменное предупреждение, а не штраф.

В действующей редакции КоАП уже есть норма, которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за впервые совершенные правонарушения, если они не несут вреда жизни и здоровью людей, имущественного ущерба. Но применение нормы четко не регламентировано и остается на усмотрение контрольно-надзорного органа.

Корпорация МСП предлагает переписать ст. 3.4 КоАП, поменяв формулировку «может быть заменено» (наказание в виде штрафа — на предупреждение) на «назначается» (предупреждение вместо штрафа), а также распространить норму на любые субъекты предпринимательства. В этом случае предоставление права на ошибку станет обязательным для всех впервые совершенных административных правонарушений при условии отсутствия «отягчающих обстоятельств». Исключение — ряд отдельно перечисленных статей, где на первый раз невозможно будет вынести предупреждение.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что предупреждение вместо штрафа станет для компаний «элементом обучения», они поймут, что допускать такое нарушение больше нельзя, потому что в следующий раз «накажут рублем».