Клиенты СКБ-Банка снова могут снимать наличные по кредитной карте «ДА!» без комиссии, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«СКБ-Банк вновь запустил акцию «Снимай за 0» для владельцев кредитной карты «ДА!». Второй этап акции продлится с 19 июля по 31 августа 2021 года включительно. Владельцы карты «ДА!» в период действия акции могут снимать наличные денежные средства без комиссии в любых банкоматах страны», — говорится в релизе.

Оформить карту можно в офисе или удаленно, заполнив онлайн-заявку на сайте СКБ-Банка или в мобильном приложении «СКБ Онлайн». В течение пяти минут поступит решение, после чего забрать карту можно в удобном офисе банка. Чтобы получить кредитную карту «ДА!» от СКБ-Банка, необходимо иметь при себе паспорт.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

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Екатерина САВЕЛЬЕВА