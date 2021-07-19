Клиенты СКБ-Банка снова могут снимать наличные по кредитной карте «ДА!» без комиссии, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«СКБ-Банк вновь запустил акцию «Снимай за 0» для владельцев кредитной карты «ДА!». Второй этап акции продлится с 19 июля по 31 августа 2021 года включительно. Владельцы карты «ДА!» в период действия акции могут снимать наличные денежные средства без комиссии в любых банкоматах страны», — говорится в релизе.

Оформить карту можно в офисе или удаленно, заполнив онлайн-заявку на сайте СКБ-Банка или в мобильном приложении «СКБ Онлайн». В течение пяти минут поступит решение, после чего забрать карту можно в удобном офисе банка. Чтобы получить кредитную карту «ДА!» от СКБ-Банка, необходимо иметь при себе паспорт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

