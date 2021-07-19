Чтобы избежать ловушек мошенников и не лишиться сбережений в финансовой пирамиде, необходимо работать только с инвестиционными предложениями от крупнейших банков и брокерских площадок России. Такое мнение высказал «Российской газете» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По словам эксперта, первым признаком финансовой пирамиды является высокая гарантированная доходность. «Центральный банк РФ недавно признал ставки свыше 13% годовых сверхдоходными. Поэтому если вам обещают гарантированную доходность более 15% годовых, то это повод насторожиться. Но финансовые пирамиды, как правило, не мелочатся и предлагают сразу до 20% доходности ежемесячно или от 50% до 300% годовых», — отметил он.

Вторым признаком, по словам Сидорова, является отсутствие лицензии ЦБ или даже регистрации компании на территории России. Поэтому, проживая в России, эксперт советует пользоваться только инвестиционными предложениями компаний, имеющих лицензию Банка России, иначе риск потерять инвестиции очень высок. При этом не стоит верить информации, размещенной на сайте подобной компании, подчеркнул Сидоров. «Если там указан номер лицензии ЦБ, то перейдите на сайт Центробанка по следующей ссылке и убедитесь, что под данным номером зафиксирована именно эта компания», — добавил он.

Третий признак финансовой пирамиды — если вас убеждают, что ваши инвестиции застрахованы, и даже показывают какие-то бумаги, подтверждающие это. Сидоров поясняет, что единственная страховка инвестиций на территории РФ — это система страхования банковских вкладов до 1,4 млн рублей. «Правда, возможны небольшие исключения в виде различных маркетинговых предложений для новых клиентов банков или брокеров, но сумма подобной страховки, время и возможные убытки строго ограничены», — подчеркнул он.

Высокие выплаты по партнерской программе — четвертый признак финансовой пирамиды, отметил эксперт. «Если вы видите, что в партнерской программе очень высокие выплаты, то стоит насторожиться. Например, если один человек пригласил своего знакомого в проект, знакомый внес деньги, а пригласивший сразу получил от 20% до 50% от внесенных средств, то абсолютно понятно, что перед вами мошеннический проект, который может себе позволить такие выплаты за привлеченных клиентов, так как мошенникам интересно привлечь как можно больше денег и возвращать они их не собираются», — напомнил Сидоров.