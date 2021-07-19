Авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС .

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми», — сказал он, открывая мероприятие.

Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.

«Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», — подчеркнул он.

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам, уточняется на сайте Кабмина. В перечень попали в том числе города популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

Как ожидается, субсидирование сделает семейные авиаперелеты доступнее, станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

