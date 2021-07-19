Промсвязьбанк (ПСБ) и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) объединили банкоматные сети. Теперь клиенты могут вносить и снимать наличные денежные средства в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий, сообщают пресс-службы кредитных организаций.

«С присоединением нового участника партнерская сеть ПСБ увеличилась более чем на 1 000 банкоматов, 750 из которых оснащены устройствами cash-in с возможностью внесения наличных. Большая часть банкоматной сети УБРиР расположена в регионах Урала и Сибири», — говорится в релизе Промсвязьбанка.

Партнерская сеть УБРиР увеличилась более чем на 1 600 банкоматов, уточнили в финучреждении.



На сегодняшний день собственная и партнерская сеть ПСБ насчитывает 9 800 устройств в 3 000 городов и населенных пунктов России. Партнерами сети являются Альфа-Банк, Россельхозбанк и УБРиР.

Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

