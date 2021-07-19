Правительство РФ готовится с осени запустить цифровую экосистему повышения производительности труда на предприятиях, речь идет о технологиях анализа производственных процессов для формирования адресных рекомендаций по развитию бизнеса, пишет «Коммерсант» . Предприятия также смогут создавать собственных цифровых двойников для оценки управленческих решений без ущерба реальному производству.

Предполагается, что на первом этапе к цифровой экосистеме смогут присоединиться 100 предприятий, которые после диагностики производств и оценки цифровой зрелости получат адресные рекомендации по повышению производительности. Участники экосистемы смогут создать цифровой двойник предприятия, чтобы выявить уязвимые места и оценить перспективы изменений без рискованных экспериментов на реальном производстве.

Отмечается, что технологии прежде всего станут доступны участникам профильного нацпроекта, остальные компании смогут получить решения на платной основе, что обеспечит системе самоокупаемость. Цифровизация бизнеса должна обеспечить рост производительности до предусмотренных нацпроектом 20%, даже базовая оптимизация производственных процессов уже позволила увеличить выработку на предприятиях в среднем в полтора раза и сократить издержки на треть.

Нацпроект требует роста производительности экономики РФ на 20% к 2024 году. Работа ведется в двух направлениях: системная поддержка компаний сконцентрирована в Минэкономразвития (финансовое стимулирование, дерегулирование, экспортная поддержка, система подготовки кадров), а адресная — в федеральном и региональных центрах компетенции. Они разрабатывают методики по повышению производительности, знакомят компании с инструментами бережливого производства и пр. Эти методики не предполагают глубокой технологизации и цифровизации бизнеса, но уже позволили добиться среднего роста выработки компаний на 46% и сокращения издержек на 35%.

Как поясняют в МЭР, работа центров компетенции останется ядром нацпроекта, при этом их методики будут применяться в экосистеме. Ожидается, что до 2024 года к ней присоединятся 5 тыс. компаний с выручкой от 400 млн рублей из пяти базовых несырьевых отраслей: транспорт, строительство, торговля, обработка и сельское хозяйство (критерии предусмотрены нацпроектом). Всего они смогут воспользоваться 8 тыс. сервисов, поясняют в ведомстве.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, если предприятие не подходит под критерии, оно сможет войти в экосистему и пользоваться ее цифровыми сервисами за свой счет. Де-факто платные сервисы позволят системе выйти на самоокупаемость (поручение сформировать план до 2024 года уже дано). До 2024 года на создание и эксплуатацию экосистемы предусмотрено 3,2 млрд рублей. Также правительство утвердит субсидии ее оператору — АНО «Цифровые технологии производительности».