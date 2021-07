Публичным компаниям рекомендуется раскрывать информацию о том, как они учитывают факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления (ESG-факторы), а также как они внедряют эти факторы в бизнес-модель и стратегию развития. Рекомендация регулятора содержится в информационном письме за подписью первого заместителя председателя Банка России, направленном публичным акционерным обществам.

«Банк России ставит своей задачей помочь компаниям учитывать риски, возникающие при переходе к целям устойчивого развития. Разработанные регулятором рекомендации позволят участникам рынка систематизировать информацию о своем воздействии на окружающую среду, социальной ответственности ведения бизнеса, что даст возможность инвесторам судить об их долгосрочной финансовой стабильности. Оценка ESG-рисков необходима, поскольку со временем они могут трансформироваться с высокой степенью вероятности в финансовые риски», — поясняет регулятор.

Особое внимание в рекомендациях уделено составу нефинансовой информации и принципам ее раскрытия. Компаниям предлагается самостоятельно определять объем и формат раскрытия в зависимости от характера и масштабов бизнеса. Они вправе установить документ, в котором будут отчитываться о своей нефинансовой деятельности, но Банк России рекомендует делать это в годовом отчете компании. Важно, чтобы информация была релевантной, полезной, последовательной, сопоставимой с показателями деятельности иных акционерных обществ.

«Наши рекомендации нацелены на повышение инвестиционной привлекательности акционерных обществ, усиление ответственности исполнительных органов за ведение бизнеса с учетом ESG-факторов, а также улучшение взаимодействия с инвесторами, работниками, государством, общественными организациями, — полагает директор департамента корпоративных отношений Елена Курицына. — Их применение обеспечит более сбалансированное и устойчивое развитие экономики и общества в целом».

Уточняется, что рекомендации разработаны на основе международных стандартов TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) и GRI (Global Reporting Initiative Standards) и могут служить методологическим материалом для всех, кто заинтересован в раскрытии информации о ESG-факторах.

Екатерина САВЕЛЬЕВА