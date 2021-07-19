Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил в последнем слове, что доказательства, предоставленные в суде, подтверждают его невиновность, передал корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы.

«Ваша честь, за этот долгий процесс вы услышали множество свидетельств и показаний обеих сторон, и все они, без тени сомнения, доказывают, что и я, и мои коллеги действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков. Те доказательства, которые были представлены суду стороной обвинения и исследованы в ходе судебного следствия, не только не изобличают меня в преступлении, но элементарно подтверждают мою невиновность и невиновность моих коллег», — сообщил Калви.

По его словам, все собранные в ходе судебного следствия доказательства, в том числе электронные письма, документы и показания свидетелей, подтверждают, что кредиты «Первого кредитного бюро» от декабря 2015 года были предложены и структурированы руководством банка. «Было достигнуто 100% согласие в поддержке их предложения среди членов совета директоров и всей команды менеджеров банка, поэтому в любом случае не было никакой необходимости давать какие-то инструкции. Моя роль состояла исключительно в том, чтобы голосовать за это на совете директоров банка, как это сделали все остальные директора», — сказал в суде Калви.

Прокуратура попросила приговорить Майкла Калви к шести годам колонии условно По словам прокурора, суд считает вину доказанной.

Как отметил Майкл Калви, единственный аргумент обвинения по поводу преступной группы был, что «он и его коллеги — акулы бизнеса», сообщают РИА Новости . «Больше никаких доводов у обвинения нет. Акулы бизнеса — значит преступная группа. Они даже не попытались что-либо доказать: ни роль каждого в группе, ни взаимодействие, ни выполненные действия этой группы. А мысль о том, что я «акула», просто абсурдна; о моей честности публично говорили многие ведущие фигуры российского бизнес-сообщества, в том числе Герман Греф, Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Олег Тиньков и многие другие», — отметил Калви.

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, обвиняемый по делу о растрате 2,5 млрд рублей, заявил в суде о вере в российское правосудие и попросил об оправдании, сообщил корреспондент РИА Новости . «Я не верю в то, о чем говорят многие: все предрешено и приговор все равно будет обвинительный. Я в это просто не верю, потому что это и нечестно, и несправедливо. Я верю в правосудие и, как все те, кто присутствовал на этих слушаниях, знаю, что защита в ходе процесса доказала, что нет никаких оснований для вынесения обвинительного приговора», — сказал он, выступая в Мещанском суде Москвы.

«Несмотря на все испытания, которые мы пережили вместе с семьей за последние 2,5 года, в том числе невозможность встречаться с моими престарелыми родителями, проживающими во Франции, я уверен, что российское правосудие даст мне свободу. Ваша честь, я прошу вас принять во внимание все, что здесь произошло, и признать меня невиновным», — обратился Дельпаль к судье.

Мещанский суд Москвы огласит приговор Калви и иным фигурантам дела о хищении более чем 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» 2 августа, сообщили позже РАПСИ в суде.



Зоя ВАСЮТЧЕНКО