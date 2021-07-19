Застройщики Москвы и Подмосковья, опасаясь снижения спроса после изменения условий льготной ипотеки, пытаются найти альтернативные способы его поддержания, пишет «Коммерсант» . В частности, участники рынка рассчитывают на программы trade-in, согласно которым застройщик выкупает квартиру у покупателя по цене ниже рыночной и учитывает в качестве части оплаты за лот в новостройке.

Доля сделок в новостройках с использованием программы trade-in в Москве и Подмосковье выросла до 25%, подсчитали в «НДВ Супермаркет Недвижимости», в то время как в 2019—2020 годах этот показатель не превышал 15%. Застройщики подтверждают, что в их проектах увеличивается число таких сделок. Так, у «Брусники» по trade-in в первом полугодии продано 20% лотов против 15% за тот же период 2019 года, у «Инграда» — 15% против 12%, у ГК «Основа» — 8% против 5%, у MR Group — 10% против 3%.

По мнению коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, на рынке жилья этот инструмент пока не так развит и удобен, как в авторетейле. По данным «Автостата», сейчас доля trade-in в продажах новых автомобилей достигает 31%, машин с пробегом — 64%.

«Клиенты, продав старое жилье, недостающую сумму на новое жилье собирают за счет ипотеки. Во время льготной программы они стремились максимально быстро закрыть сделку, чтобы успеть получить кредиты с господдержкой», — отметила руководитель группы вторичных продаж ГК А101 Элина Мухамедьянова.

Однако такие сделки невыгодны покупателям, для них не всегда оптимальны предлагаемые застройщиками сроки и гарантии выкупа, считает СЕО Dataflat.Ru Александр Пыпин. Зачастую при trade-in можно потерять до 50% от стоимости старой квартиры, предупреждает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Выгоднее самому продать старую квартиру, но это не дает преимуществ по бронированию жилья в новостройках, соглашается председатель совета директоров «Бест Новострой» Ирина Доброхотова. По ее словам, в такой ситуации тоже есть риск переплатить, так как, покупая жилплощадь на старте строительства, придется арендовать квартиру до получения новой.