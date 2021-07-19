Количество потребительских кредитов за первые шесть месяцев 2021 года выросло на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество потребкредитов выдано в Москве (409 тыс. ед.), Московской области (354,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (294 тыс. ед.), республиках Татарстан (266,9 тыс. ед.) и Башкортостан (266,5 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (252 тыс. ед.).

Увеличение выдачи потребительских кредитов в первом полугодии было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику роста количества выданных потребкредитов продемонстрировали Москва (+30,1%), Санкт-Петербург (+28,7%), Республика Татарстан (+26,5%) и Московская область (+25,8%).

Зоя ВАСЮТЧЕНКО