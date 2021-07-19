Банк России 19 июля вынес постановление о привлечении компании «Росгосстрах» к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Постановление вынесено по части 3 статьи 13.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»). Указанное положение статьи формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством».

Постановление пока не вступило в законную силу.

Объект санкций ЦБ (должностное или юридическое лицо) не уточняется, но указано, что постановление предусматривает штраф. Штраф для должностных лиц по части 3 статьи 13.25 КоАП может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс.

Более подробно причины привлечения организации к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

