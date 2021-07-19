Хоум Кредит Банк выпустил новую дебетовую карту Homekids специально для детей до 14 лет. У нее яркий дизайн и кэшбэк за любые покупки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Среди преимуществ для родителей в банке указывают:



бесплатные СМС после каждой покупки и операции по карте;

возможность устанавливать ежедневные и ежемесячные лимиты на расходы, а также на определенные операции, например онлайн-покупки или игры;

возможность переводить деньги на детскую карту в мобильном приложении или включить опцию автопополнения. Карту также можно пополнять наличными в терминалах и салонах связи МТС.

Карту можно подключить к Apple, Google или Samsung Pay и платить смартфоном бесконтактно.



Условия кэшбэка: 1% возвращается за любые покупки, 3% — за покупки в кафе и ресторанах и до 30% — за траты у партнеров Хоум Кредит Банка.

Выпуск, обслуживание, а также доставка представителем банка более чем в 160 городах России — бесплатные. Комиссия за СМС-информирование и перевыпуск карты по любой причине отсутствует.

Оформить карту можно в офисе банка или заполнить заявку на выпуск карты дистанционно — в мобильном приложении «Хоум Кредит», в интернет-банке или кол-центре. Забрать карту можно в офисе банка или получить с курьером.

«Это первая дебетовая карта в линейке нашего банка, выпущенная специально для детей. Мы считаем, что в будущем все будут отказываться от наличных — и взрослые, и дети. Детская карта учит ребенка самостоятельности и позволяет ему обучаться азам грамотных трат и финансового планирования», — комментирует директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Юрий Коптяев.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

