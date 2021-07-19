Минпромторг России будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены в магазинах. Об этом в ходе совещания партии «Единая Россия» с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», — сказал Евтухов.

Необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайших двух недель, заявил в ходе совещания секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках, еще раз повторюсь, в торговых сетях», — сказал Турчак.

Он отметил, что задача по снижению цен состоит из двух частей. «Краткосрочная задача — добиться снижения в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора», — сказал Турчак. По его словам, вторая часть задачи — разработка комплекса «системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем».