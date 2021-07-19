Газпромбанк с 19 июля повысил ставки по пролонгируемому вкладу «Ваш успех» на 0,4 процентного пункта на суммы свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в банке, максимальную доходность до 7% годовых с учетом капитализации можно получить при размещении депозита на срок 1 095 дней. При открытии вклада на срок 548 и 367 дней доходность составит до 6,1% и 6% соответственно. Возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрена.



Вклад «Ваш успех» доступен для оформления дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут открыть его в мобильном приложении «Телекард 2.0», а новым клиентам сначала нужно выпустить банковскую карту и заключить с банком договор дистанционного банковского обслуживания. Для этого можно подать заявку на выпуск дебетовой «Умной карты» на сайте банка и получить ее в удобное время с бесплатной доставкой без посещения офиса.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

