Партия «Единая Россия» рекомендует правительству РФ способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты первой необходимости. Комплекс мер был оглашен вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым на совещании по сдерживанию цен на продукты питания.

«Предлагаю правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, прежде всего на овощную продукцию. Также установить право органов исполнительной власти регионов контролировать исполнение указанных соглашений на местах», — сказал Гордеев.

По его словам, необходимо организовать в регионах поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках без посредников на весь период уборки урожая. «Для координации решений этих задач предлагаем создать рабочую группу или штаб на федеральном уровне и в регионах», — уточнил он.

Минпромторг потребует снижения цен в магазинах вслед за ценами производителей Минпромторг России будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены в магазинах. Об этом в ходе совещания партии «Единая Россия» с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В «Единой России» рекомендуют Кабмину также создать рабочую группу по совершенствованию законодательства для выстраивания баланса между интересами сельхозпроизводителей и торговых сетей и предусмотреть с 2022 года в программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мест хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса. Среди других партийных инициатив — возвращение к теме создания сельхозкооперативов из местных производителей и привлечение трудовых мигрантов в период полевых и уборочных работ.

Как указал Гордеев со ссылкой на результаты мониторинга «Единой России», стоимость сельхозтоваров, отпускаемых производителями, сейчас может в разы отличаться от окончательной цены на прилавках магазинов.