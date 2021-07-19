Банк России установил официальные курсы валют на 20 июля.

Курс доллара повысился на 18,07 копейки, составив 74,3463 рубля (74,1656 рубля на 19 июля). Курс евро повысился на 4,24 копейки, до 87,6097 рубля (с 87,5673 рубля на 19 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро растут по отношению к рублю. На 13:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,65 рубля (плюс 58 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:59 мск стоил 87,9 рубля (плюс 41 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,11 до 74,66 рубля за доллар и от 87,51 до 87,91 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА