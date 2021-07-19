На сайте Банка России открыт раздел о поддержке малого и среднего предпринимательства , сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ напоминают, что развитие финансирования субъектов МСП является одним из стратегических приоритетов его деятельности в области повышения доступности финансовых услуг.

В новом разделе можно ознакомиться с информацией о способах финансирования бизнеса на различных стадиях его развития, обучающих мероприятиях и других инициативах и мерах регулятора, направленных на поддержку предпринимателей.



На странице также будут размещаться данные о состоянии кредитования сегмента МСП, полезные информационные материалы и стратегические документы по этому направлению.

Ася ШАЛИМОВА