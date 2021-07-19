Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в мае 2021 года, составил 766,3 млрд рублей, что на 18% меньше, чем в апреле, но на 71,3% больше аналогичного показателя годом ранее. Такие данные представлены в последнем статистическом бюллетене ЦБ РФ «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» .

Субъектам МСП было предоставлено 143 737 кредитов (минус 7% по сравнению с апрелем 2021-го), число таких заемщиков составило 129 248 (минус 5,6%). В то же время оба показателя превысили значения мая прошлого года — на 29,7% и 31,2% соответственно.

Средний размер кредита МСП уменьшился по сравнению с апрелем на 0,7 млн, до 5,3 млн рублей, однако был выше аналогичного показателя за май 2020-го (4 млн).

В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП в мае 2021 года, наибольший удельный вес приходился на кредиты заемщикам в сферах «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (42%), «обрабатывающие производства» (14,9%) и «деятельность профессиональная, научная и техническая» (9,1%).

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 июня 2021 года составила 6 трлн 437,5 млрд рублей, увеличившись за месяц на 2,9%. Годовой темп прироста задолженности стал максимальным с начала текущего года — 27,2%. Доля задолженности по кредитам субъектам МСП в общей сумме задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, — 16,6%.

В отраслевой структуре задолженности на отчетную дату преобладали «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (20,3%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (16,4%), «обрабатывающие производства» (13,2%).

«Число заемщиков — субъектов МСП в мае 2021 года несколько возросло по сравнению с предыдущей отчетной датой, приостановив тенденцию к снижению, наблюдавшуюся последние два месяца. Всего по состоянию на 1 июня 2021 года кредит имеют 353 316 субъектов МСП (на 14,6% больше, чем годом ранее)», — говорится в обзоре.

Просроченная задолженность субъектов МСП на начало июня составила 643,1 млрд рублей, сократившись за май на 0,2%. Просроченная задолженность зафиксирована у 37 950 заемщиков (10,7% от общего числа). Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП составила 10% (годом ранее равнялась 11,6%), но она остается почти в два раза выше аналогичного показателя по кредитам юрлицам и ИП, не являющимся субъектами МСП (на 1 июня 2021-го — 5,1%).

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в мае 2021 года, незначительно увеличились по сравнению с апрелем: по краткосрочным кредитам (на срок до года) — на 0,08 процентного пункта, до 8,35% годовых, по долгосрочным (свыше года) — на 0,23 п. п., до 7,69%. Уровень процентных ставок оставался существенно ниже значений мая 2020 года (по краткосрочным кредитам — на 1,39 п. п., по долгосрочным — на 1,74 п. п.).

В региональном разрезе наибольший объем кредитов в мае 2021 года был предоставлен заемщикам из сегмента МСП в Центральном федеральном округе — 310,6 млрд рублей (в два раза больше, чем годом ранее), в том числе заемщикам Москвы — 197,5 млрд.

Годовой темп прироста задолженности по кредитам МСП по состоянию на 1 июня был положительным во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского ФО, где задолженность по кредитам на эту дату сократилась на 1,29%. Наиболее значительно задолженность по кредитам субъектам МСП возросла в Северо-Западном ФО (плюс 68,8%).



Наименьшая доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП наблюдалась в Уральском ФО (6,27%), наибольшая — в Северо-Кавказском ФО (15,73%).

Ася ШАЛИМОВА