Чистые выплаты нефинансовых организаций по внешнему долгу сократятся в этом и следующем кварталах, свидетельствуют расчеты Банка России.

Согласно данным макроэкономической статистики, в III—IV кварталах 2021 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 9,7 млрд и 20,3 млрд долларов соответственно. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в III квартале 2021-го могут составить 7,8 млрд долларов (на 15% меньше, чем годом ранее), в IV квартале — 16,3 млрд (минус 17%), указано в аналитическом комментарии «Оценка фактических платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций во втором полугодии 2021 года» с уточнением, что остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи, определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке.

«В сентябре значимый объем общих предстоящих платежей, как отмечалось ранее, сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались», — говорится в материале.

Традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь (12 млрд долларов), но, как показывает исторический опыт, значительная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется, отмечает Центробанк.



Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что в 2021 году доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков составляет 10% в июле, 2% в августе, 58% в сентябре, 11% в октябре, 25% в ноябре и 78% в декабре.

Ася ШАЛИМОВА