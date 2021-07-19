«Билайн» внедряет продукты, которые помогут клиентам заботиться о своих домашних животных.

Например, владельцы собак в Москве и Московской области могут за 4 990 рублей подключить решение для отслеживания местоположения питомца. В комплект входят трекер для собак Geozon Pet Radar с поддержкой 4G черного цвета со скидкой и год связи для работы GPS-трекера на высокой скорости с тарифным планом «Для умных вещей» (как поясняется в релизе мобильного оператора, при участии абонента в акции подключается опция «Для умных вещей на год», которая предоставляет скидку на ежемесячную абонентскую плату по тарифному плану «Для умных вещей» в размере 100% в течение 12 месяцев с даты подключения). «За счет широкого покрытия 4G от «Билайна» в Москве хозяин собаки сможет определить при необходимости местоположения питомца с высокой точностью», — подчеркивается в сообщении.

Трекер с помощью встроенного модуля GPS и ГЛОНАСС позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением своего питомца в прямом эфире через мобильное приложение Geozone Care (12+). Если собака потеряется, нашедший беглеца сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS. А с помощью аудимониторинга можно прослушать, что происходит с питомцем, и при необходимости прийти на помощь.

Приобрести продукт можно в собственных офисах «Билайна» или на сайте компании. Из сообщения оператора следует, что акция действует с 19 июля по 31 октября 2021 года для физлиц — новых абонентов указанного тарифа; также «Билайн» предупреждает об ограниченном количестве товара.

Кроме того, оператор создал собственное приложение Petset (12+), которое, как декларируют разработчики, поможет хозяевам кошек и собак «отлично проводить время вместе с четвероногими друзьями: дома, на прогулках и в путешествиях». В приложении можно пройти полезные курсы по воспитанию, найти информацию по вопросам здоровья питомца, а также получить онлайн-консультацию у кинолога и ветеринара. Скачать Petset можно в App Store и Google Play. «Услуги могут быть платными. Уточняйте стоимость в указанном приложении», — делает оговорку «Билайн».



Также в приложении скоро можно будет приобрести страховку для кошек и собак. Это будет «Зоополис Лайт» от «АльфаСтрахования», следует из релиза.

Ася ШАЛИМОВА