Франция по требованию Генеральной прокуратуры РФ в понедельник, 19 июля, экстрадирует сотрудника иностранной компании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования под высокий процент в деятельность иностранной компании «АрдеККа Финанс Инк» похитил у потерпевших почти 2,715 млн долларов и более 293 тыс. евро, что составляет более 202 млн рублей.

Так как Иванцов скрылся от уголовного преследования и покинул Россию, его объявили в розыск. В августе 2018-го его задержали на территории Франции. В октябре 2018 года Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

Анна КОМАРОВА