Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ожидает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча проводится в режиме видеоконференции, часть стенограммы уже выложена на сайте Кремля.

«Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4% — надеюсь, что близко к этому, — сказал президент. — Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счете именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы».

По словам Путина, «благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей» Россия смогла «быстро преодолеть кризисные последствия».

Глава государства констатировал, что уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года, составив 4,9% (такой показатель Росстат зафиксировал в мае. — Прим. Банки.ру) против 4,7%.



Росстат: уровень безработицы снизился в мае до 4,9% Уровень безработицы в России в мае составил 4,9%, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата.

«Но это средний показатель, статистика, и мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью», — признал президент, отметив, что особенно актуальны эти проблемы для молодежи. «Все эти вопросы нужно продолжать последовательно решать», — подчеркнул он.



«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей, — указал Путин. — Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий».



«Надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на потом», «на когда-нибудь», — заключил президент.

Ася ШАЛИМОВА