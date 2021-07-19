СберБанк реализовал поддержку экспресс-оплаты в метро Казани: теперь владельцы iPhone могут оплачивать проезд c использованием сервиса Apple Pay, просто приложив смартфон к турникету. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими картами, следует из сообщения кредитной организации.

В релизе подчеркивается, что подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем не нужно. Оплата проходит мгновенно и даже при низком заряде аккумулятора (1—3%). «В результате пользователь тратит меньше времени на оплату проезда — и пропускная способность турникетов увеличивается», — подчеркивают в «Сбере» и обещают, что в будущем данная технология появится и в других городах.



Оплатить проезд таким способом можно любой картой, привязанной к Apple Pay. Выбрать карту для экспресс-оплаты проезда в транспорте можно в настройках iPhone: Wallet и Apple Pay — «Транспортная экспресс-карта».

Ася ШАЛИМОВА