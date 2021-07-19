Жилищное строительство в России идет опережающими темпами, и страна вплотную подошла к достижению лучшего показателя за всю свою современную историю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча проводится в режиме видеоконференции, часть стенограммы уже выложена на сайте Кремля.

«Жилищное строительство идет опережающими темпами, и к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России. Прошу правительство последовательно увеличивать набранные темпы в «стройке», резервы здесь тоже имеются. И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», — подчеркнул глава государства.

В числе прочего он отметил, что в прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. «Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», — пояснил президент, напомнив, что сейчас дополнительные льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец.



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Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи данные приводит ТАСС , количество российских семей, улучшивших жилищные условия за первое полугодие 2021 года, составило 1,75 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а ввод жилья вырос на 23% по сравнению с первым полугодием 2020-го.



В свою очередь Минстрой РФ подвел в понедельник итоги первого полугодия в обеспечении семей государственными жилищными сертификатами . Так, за указанный период социальные выплаты через государственные жилищные сертификаты получили 3 450 семей. Для улучшения их жилищных условий направлено 8,95 млрд рублей.

За первое полугодие 2021 года Минстрой на 59,7% реализовал годовой объем средств, предусмотренных на обеспечение граждан государственными жилищными сертификатами. Всего в текущем году такие сертификаты должны получить порядка 5,7 тыс. семей, включая молодых ученых. Общий объем государственной финансовой поддержки через этот механизм составит около 14,9 млрд рублей.

В Минстрое напоминают, что государственные жилищные сертификаты предоставляются в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». За 24 года с запуска института государственных жилищных сертификатов их получили уже более 330 тыс. семей, перед которыми у государства имелись жилищные обязательства.

Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам также подчеркнул, что граждане ждут и ускоренного развития территорий, на которых они живут.

«Мы договорились, что в субъектах Федерации уже этим летом развернется стройка в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов. Однако к настоящему моменту такие проекты не утверждены, насколько мне известно <…>, хотя до конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить полтриллиона рублей», — отметил он.

«Для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура, причем некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой стадии завершения», — пояснил российский лидер.



«Я прошу глав регионов взять этот вопрос на постоянный личный контроль и теснее работать с правительством. Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — заключил президент.

По информации ТАСС , премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что сокращение избыточных процедур и устаревших нормативов в строительной сфере позволит сохранить существующие темпы строительства жилья и социальных объектов.

«В строительном секторе важны оперативность и простота процедур. Уже ведем работу по сокращению избыточных процедур и устаревших нормативов — это позволит сохранить темпы строительства жилья и социальных объектов», — сказал он.

Мишустин отметил, что также находятся возможности для применения новых цифровых решений, «включая моделирование зданий с использованием 3D-технологий».

Ася ШАЛИМОВА