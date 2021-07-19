Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник падением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 2,04% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 693,42 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 2,73% — к отметке 1 559,4.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (минус 15,69%), «Транснефти» (минус 6,26%), обыкновенные акции «ИнтерРАО» (минус 3,99%), «РусГидро» (минус 3,94%), «Роснефти» (минус 3,33%). Бумаги Московской биржи потеряли в цене 2,99%, СберБанка — 2,71%, «Магнита» — 2,61%, Mail.ru — 2,22%, «ЛУКОЙЛа» — 1,99%, «Газпрома» — 1,67%, МТС — 1,17%, «Яндекса» — 0,73%, «Норникеля» — 0,43%, «Полюса» — 0,21%.

Выросли в цене АДР HeadHunter (плюс 1,93%), бумаги Polymetal (плюс 0,59%), ММК (плюс 0,4%), обыкновенные акции «Северстали» (плюс 0,14%).

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, находясь под давлением внешних факторов», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в начале недели наблюдался обвал, вызванный как общим желанием зафиксировать прибыль, так и фактическим ухудшением ситуации с дельта-штаммом коронавируса во многих странах. Российский рынок наряду с ценами на нефть при этом уже подошел к среднесрочным поддержкам, от которых вполне может произойти небольшой отскок на торгах вторника, характерный для периодов сильного падения. Настроения в целом, однако, ухудшаются — центральные банки и так стимулируют национальные экономики, поэтому арсенал их инструментов теперь ограничен. В то же время новая волна заболеваний и инфляция являются актуальными рисками», — комментирует эксперт.



«Негативом выступает третья волна пандемии и ухудшение показателей ключевых экономик. К тому же ускорение инфляции в США не позволяет надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики ФРС, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. На этом фоне вчерашнее решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи нефти вызвало стремительное снижение нефтяных котировок, так как создает угрозу переизбытка нефти на рынке, учитывая, что третья волна пандемии повысила риски замедления экономического роста, что способно ударить по восстановлению нефтяного спроса», — пишет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Информагентство ТАСС незадолго до окончания основных торгов в РФ обратило внимание на то, что стоимость нефти Brent впервые с начала июня опустилась ниже 70 долларов за баррель. На 17:35 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на Лондонской бирже ICE находилась на уровне 69,38 доллара за баррель, что на 5,72% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В то же время нефть марки WTI дешевела до 67,16 доллара за баррель (минус 6,15%).

Ася ШАЛИМОВА

