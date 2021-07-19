Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск равнялся 74,58 рубля, что на 51 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,04 рубля (плюс 55 копеек).

В ходе сессии было проведено 42,2 тыс. сделок с долларом на 2,7 млрд долларов и 5,9 тыс. сделок с евро на 277 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 74,11—74,78 рубля за доллар и 87,51—88,36 рубля за евро.



«В понедельник российский рубль и другие валюты на площадках развивающихся рынков пребывали под давлением масштабного ухода от риска на внешних рынках… Инвесторы обеспокоены прежде всего рисками распространения новых штаммов вируса и введением повторных ограничительных мер… Кроме того, котировки нефти находятся под дополнительным давлением из-за нового соглашения ОПЕК+ об увеличении добычи. К вечеру стоимость марки Brent снижалась более чем на 5%, опустившись впервые с 1 июня ниже 70 долларов за баррель», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Ася ШАЛИМОВА