Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%. Как передает ТАСС, об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру — около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну. Тем не менее годовая цифра инфляции остается очень высокой — это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении. И по итогам года мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%», — сказал Белоусов.
По мнению экспертов, ряд показателей может быть скорректирован перед официальной публикацией макроэкономического прогноза Минэкономразвития.
По его словам, чтобы сохранить динамику роста, нужно задействовать ключевой драйвер — ускоренный рост инвестиций. «Мы в этом году также планировали рост инвестиций в рамках единого плана [достижения национальных целей] — 3,9%, сейчас выходим на 4,5%. Вроде бы это хороший результат, но нужно иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5%, и что в 2022, 2023 и 2024 годах нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше — 5,1—5,3%», — добавил Белоусов.
По его словам, ВВП России в 2021 году может вырасти более чем на 3,9%. «Если исходно на текущий год в едином плане [достижения национальных целей] зафиксировано 3,3% роста ВВП, то, как уже было сказано, сейчас оценка 3,9%, но может быть и выше», — отметил первый вице-премьер.
Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ожидает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча проводится в режиме видеоконференции, часть стенограммы уже выложена на сайте Кремля.
Минэкономразвития ожидает роста реальных доходов россиян в 2021 году на уровне 3%, в 2022-м — на 2,4%, в 2023—2024 годах — на 2,5% ежегодно.
Минэкономразвития РФ не меняет прогноз по росту реальных доходов населения и оставляет его на уровне 3% в 2021 году, сообщили журналистам в министерстве. На последующие годы прогноз также остался в силе: 2,4% — в 2022 году и по 2,5% — в 2023—2024 годах.