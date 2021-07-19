Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на поддержку малого и среднего предпринимательства и социально уязвимых категорий россиян, поскольку срок действия ряда специальных мер поддержки подходит к концу, передает ТАСС.

«Андрей Рэмович [Белоусов, первый вице-премьер], вы много говорили о малых и средних предприятиях, мы с вами знаем, мы тоже это с вами обсуждали и с председателем правительства, у нас заканчивается ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. И конечно, нельзя допустить проседания», — отметил президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

Он уточнил у Белоусова, считает ли тот целесообразным внести какие-то изменения в корректировку паспорта национального проекта МСП. «Безусловно, считаем», — ответил первый вице-премьер.

«То же самое касается и уязвимых групп населения, там тоже у нас определенные меры заканчиваются, которые мы вводили в период кризиса. Это, конечно, вопрос социального блока, но тем не менее и всего правительства в целом», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в 2020 году удалось не допустить проседания доходов указанных групп населения. «Поэтому нужно посмотреть, что мы будем делать в 2021 и 2022 годах, надо повнимательнее к этому отнестись», — добавил президент.

По словам Белоусова, субъектами малого и среднего бизнеса в России на конец 2020 года были 22,95 млн человек.

Он отметил, что это больше, чем цифра на конец 2019 года (тогда было 22,7 млн человек), несмотря на то что сектор МСП «принял на себя основной удар экономического кризиса и проблем, связанных с пандемией».

Белоусов подчеркнул, что рост числа субъектов МСП является одним из драйверов ускоренного роста экономики. При этом к 2030 году планируется увеличить число занятых в сегменте МСП до 25 млн человек.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реализация стратегических инициатив в РФ должна привести к увеличению доли высокотехнологичных, сервисных секторов в экономике и числу высокооплачиваемых рабочих мест, а в конечном итоге — к повышению качества жизни людей.

«Комплекс стратегических инициатив, о которых сегодня идет речь, не просто направлен на экономическое развитие страны, но и станет стимулом для развития отраслей. Общим результатом от реализации как уже принятых решений, так и новых инициатив должно стать увеличение высокотехнологичных и сервисных секторов в экономике, а внутри отраслей — рост высокооплачиваемых рабочих мест. В конечном итоге — повышение качества жизни людей», — сказал он.

В перечне перспективных проектов Мишустин отметил создание вокруг университетов экосистемы технологического предпринимательства. По сути, подчеркнул он, это инкубаторы для массового создания десятков тысяч стартапов в сфере высоких технологий.



«Если наши предложения будут поддержаны, то мы встроим все проекты в действующие программные механизмы — национальные проекты и государственные программы. И уже в этом году начнем их реализацию, одновременно продолжая получать обратную связь от людей и корректируя по необходимости наши действия», — сказал Мишустин.