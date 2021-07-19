Держатели карт Alfa Travel от Альфа-Банка получат скидку в 15% на премиальные тарифы сервиса по заказу такси и доставки Gett, сообщила внешняя пресс-служба этой компании.

«В рамках партнерства Gett и платежной системы Visa держатели премиальных карт получают скидку в 15% на все поездки с Gett в классах «Бизнес», VIP, VIP+», — говорится в релизе.



Кроме того, в приложение Gett интегрирована функция оформления Alfa Travel. «Оплачивая поездки c Gett по карте Alfa Travel, клиенты получат скидку в 15% в каждой поездке по премиум-тарифу, а также повышенный кэшбэк до 9%, а за первую поездку — дополнительный кэшбэк до 1 тыс. рублей», — указывают в Gett.

Ася ШАЛИМОВА