Правительство выбрало 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития России. Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На сегодняшний день мы отобрали 42 инициативы. Именно они были проработаны в нашем координационном центре, и после рассмотрения на совете, если вы одобрите, они станут частью единого плана достижения национальных целей», — сказал Мишустин, выступая на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Выполнение новых инициатив правительства по целям развития потребует 4,6 трлн рублей на ближайшие 3,5 года, из них 736 млрд рублей — из бюджета и Фонда национального благосостояния, отметил Мишустин.

«Уважаемый Владимир Владимирович, предлагаемые правительством инициативы социально-экономического развития не нарушают сбалансированности бюджета, сформированы с учетом реальных ресурсов, которые могут быть на них направлены. Мы сохранили основные параметры и федерального бюджета, институтов развития и четко понимаем, за счет каких источников будет осуществлено финансирование новых проектов. Общая стоимость этих инициатив (еще раз скажу — всех) на ближайшие 3,5 года составит 4 триллиона 600 миллиардов рублей, основная часть — это уже имеющиеся бюджетные ресурсы, средства частных инвесторов, госкомпаний, институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 миллиардов рублей — это из федерального бюджета и из Фонда национального благосостояния вместе», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий. «Эпидемия коронавируса обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике, создала новые вызовы, и прежде всего риски для макроэкономической стабильности, и игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости. Вы сказали сейчас — восстановление идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях. Будем и дальше работать над повышением устойчивости российской экономики», — сказал он.

Президент рассчитывает на близкий к 4% экономический рост в РФ по итогам года Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ожидает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча проводится в режиме видеоконференции, часть стенограммы уже выложена на сайте Кремля.

Уровень достижения показателей нацпроектов в текущем году на 10% выше, чем в 2020 году, добавил Мишустин.

«Отмечу, что уровень достижения показателей национальных проектов на июль месяц этого года на 10% выше, чем в прошлом году. Из более чем 200 показателей достигнуто 80%, а из свыше 1,2 тысячи мероприятий выполнено практически 90%», — сказал премьер.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство разработало и утвердило 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации.

«Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы разработали и утвердили 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации, определили 97 показателей оценки уровня использования цифровых технологий и сервисов», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что новые инициативы в рамках стратегий учитывают вопросы развития искусственного интеллекта, перехода на конкурентные отечественные решения, а также вопрос электронного обмена документами. «В частности, правительство предлагает в этом году обеспечить всех граждан бесплатной электронной подписью. А уже в следующем предоставим юрлицам возможность просто и бесшовно подключаться к сервисам обмена документами в личном кабинете на портале госуслуг», — добавил Чернышенко.

Кроме того, инициативой правительства также предусматривается создание цифрового профиля гражданина, например введение цифрового аналога бумажного паспорта. Чернышенко отметил, что в Москве планируется запустить такой пилотный проект в декабре 2021 года, добавив, что создаются специальные сервисы, «чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы: достаточно защищенной цифровой копии в приложении «Госуслуги» на смартфоне».

Вице-премьер пояснил, что к 2024 году планируется предоставлять в электронном виде сразу в момент обращения все справки и выписки.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегии цифровой трансформации. Их цель — масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, инвестиции в перспективные проекты, которые выведут Россию на передовые технологические позиции, составят в 2022—2024 годах 652 млрд рублей.

«Всего в эти проекты [передовые технологические проекты] в 2022—2024 годах планируется инвестировать 652 миллиарда рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств — 556 миллиардов рублей, то есть 85%», — сказал Белоусов, подчеркнув, что эти проекты будут выводить РФ на передовые технологические позиции.

Как отметил первый вице-премьер, необходимо создать условия, чтобы частные компании и частные инвесторы проявляли интерес и научились зарабатывать на внедрении новых технологий. «Другими словами, в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи как раз и предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием «Технологические проекты — маяки», — сказал он.

Белоусов добавил, что каждый такой проект — достаточно емкий рынок, в который будут подтягиваться и частный бизнес, и наука, и стартапы, и госкорпорации.

По его словам, сейчас готовится к публикации «белая книга» национальной технологической инициативы, в которой как раз перечислены прорывные технологии.

«Национально-технологические инициативы охватывают более 2 миллионов человек, почти 3 тысячи технологических компаний с выручкой 640 миллиардов рублей. Это данные за 2020 год», — добавил Белоусов.

Также он рассказал, что программа развития доступных финансов для инвестиционных проектов позволит привлечь дополнительно 2 трлн рублей инвестиций до 2024 года.

«Четвертый фактор [роста инвестиций] — дорожная карта по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Мы разработали и приняли совместно с Банком России, уже приступили к ее реализации. Она включает 31 конкретный пункт. И планируемый результат — это к 2024 году дополнительно 2 триллиона рублей инвестиций», — сказал Белоусов.



Ранее сообщалось, что рост инвестиций в РФ на 2021 год планировался на уровне 3,9%. При этом по итогам года он может быть выше и составить 4,5%.