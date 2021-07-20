Рубль немного укрепляется к доллару и евро через час после начала валютных торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,5925 рубля, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,9425 рубля (минус 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,545—74,7275 рубля за доллар и 87,49—90,7125 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

