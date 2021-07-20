Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести семейные тарифы не только в авиакомпаниях, но и для всей транспортной отрасли, включая РЖД.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 млрд рублей на этот год.

Семьи РФ с детьми смогут приобрести авиабилеты со скидкой уже в августе Авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

По мнению Толстого, эта мера позволит семьям с детьми насладиться достопримечательностями и природой России по доступной цене. Он отметил, что многие семьи не могут позволить себе совместный отдых, а некоторые жители Восточной Сибири и Дальнего Востока ни разу в жизни не были в Москве и других регионах страны, поскольку это «просто непозволительная роскошь из-за неприлично дорогих билетов».



«Считаю, что подобные меры поддержки семей должны стать нормой для всей транспортной отрасли, в том числе и для РЖД: железнодорожные билеты зачастую гораздо дороже авиаперелетов», — написал Толстой в своем Telegram-канале.