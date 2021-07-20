📰 Кофе и бананы не единственные продукты, резко подорожавшие в последнее время, пишут «Известия» . Так, цены на кофе на американских биржах за последние три месяца подскочили на 18% до 1,51 доллара за фунт (около 3,8 доллара за килограмм). Бананы в России подорожали до пятилетнего максимума. В апреле килограмм в среднем стоил 89 рублей, что лишь чуть ниже исторического максимума в 95 рублей, зафиксированного в 2013 году. Цена на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже на этой неделе установила новый рекорд. Тонну можно было купить за 56 тыс. рублей. Цены на Аи-94 и дизель также близки к максимальным показателям. В случае с компьютерными комплектующими проблема достигла такого уровня, что говорить можно было уже не о росте цен, а о прямом дефиците. В России видеокарты весной просто исчезли с прилавков, а если и появлялись, то по ценам, превышающим номинал на 400—500%. Цены на пиломатериалы поднялись в два-три раза по сравнению с предыдущим годом. Кубометр доски в строительной рознице подорожал с 12 тыс. до 25 тыс. рублей. Резко повысились цены и на сложные детали домов, а также цемент и песок. Инфляционная картина остается тревожной. Одна из главных проблем — логистическая — не только не решена, но и продолжает усугубляться.

📰 Нефть капитулировала в понедельник под натиском продавцов, а рубль проявил больше стойкости, чем от него можно было ожидать при таких внешних обстоятельствах, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, это очень кратковременный фактор, и зачастую рубль в будущем может нагонять рынок, если он и далее будет оставаться под давлением. Глубина коррекции зависит от многих факторов, и в краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на динамику активов вблизи следующих важных уровней. Развитие спада нефти Brent под 67,8 доллара откроет путь к снижению сразу до 60—61 доллара. Если этот уровень устоит, можно рассчитывать на восстановление интереса и консолидацию у текущих отметок. Подобное применимо и для рубля. Уверенный рост выше 74,6 вернет паре доллар/рубль в формальный среднесрочный тренд роста, открыв дорогу на 80. Способность рубля отбиться от натиска продавцов на текущих значениях сохранит первоначальный сценарий снижения доллара до 71, прогнозирует эксперт.

📰 Инженеры Ozon займутся разработкой роботов для использования на складах, а также для доставки товаров клиентам, пишет РБК со ссылкой на информацию от представителя компании. Команда из 40 инженеров займется роботизацией процессов в фулфилмент-центрах, сортировочных хабах (масштабных складских комплексах), в области хранения товаров, обработки и доставки заказов, в том числе на «последней миле» (доставке товара до покупателя). Эксперты надеются, что «разработки в сфере роботизации логистики позволят в перспективе сделать работу цепи поставок гораздо эффективнее и задать стандарты для всего рынка e-commerce».

📰 Россияне смогут зарегистрировать рождение и смерть без посещения органов ЗАГС, пишет «Российская газета» . С 20 июля вступает в силу положение об особенностях государственной регистрации рождения и смерти в случае поступления в электронной форме соответствующих заявлений, а также документа-основания для государственной регистрации рождения либо смерти через портал госуслуг. Особенности не распространяются на случаи, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более 300 дней, а также на случаи, когда государственная регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. В таких случаях придется обращаться в органы ЗАГС самостоятельно.



📰 Часть четырехзвездных московских гостиниц за первые пять месяцев 2021 года смогли превысить показатели загрузки того же периода допандемийного 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL. Заполняемость отелей upper midscale, или верхнего предела средней ценовой категории, в январе — мае составила 73%, это на 8 процентных пунктов выше, чем за пять месяцев 2019 года, и на 27 п. п. — 2020 года. Однако добиться высокой заполняемости этим бизнес-отелям во многом удалось благодаря снижению цен. Тарифы этих гостиниц в Москве в 2021 году были почти на 23% ниже, чем в начале 2019 года: 3,7 тыс. рублей за ночь против 4,8 тыс. рублей два года назад. При этом эксперты предупреждают, что полного возвращения к допандемийным показателям не стоит ждать до снятия ограничений на въезд иностранных туристов, чего, скорее всего, не произойдет до конца года.



Анна КОМАРОВА