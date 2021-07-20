Число людей, работащих в сферах транспорта, финансовой администрации, государственного управления и сельского хозяйства снизится к 2030 году. При этом количество работников в IТ-отрасли вырастет на 2 млн к этому времени, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Значимый рост мы ожидаем в IТ-отрасли: это даст плюсом около 2 миллионов специалистов в этой сфере в 2030 году. Увеличение числа занятых прогнозируется также в строительстве, отрасли здравоохранения, сфере социальных услуг и креативных индустриях. Отрасли, которые буду сжиматься, — это транспорт, финансово-административная деятельность, государственное управление и сельское хозяйство», — сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Голикова добавила, что сегодня на рынке труда происходят серьезные изменения. «Это вымывание возрастной когорты 30 лет — 44 года, имеющей самые высокие уровни занятости, более поздний выход на рынок труда молодежи, установка на новые формы занятости. 56% молодых людей готовы работать исключительно на себя», — отметила вице-премьер.