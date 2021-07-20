Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,45% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 709,92 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,47% и равнялся 1 566,66 пункта.

Ситуацию на мировых рынках по состоянию на утро вторника главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев характеризует как близкую к нейтральной.

«Ключевые биржевые индикаторы в Азии снижаются в пределах 1% (в аутсайдерах Япония) под инерционным движением вчерашней коррекции рынка США. Однако фьючерсы на ведущие американские и европейские индексы умеренно повышаются, указывая на склонность инвесторов отыграть часть просадки вчерашнего дня. С повышением торгуются утром и цены на сырье, ведомые ценами на нефть, потенциал падения которых, по нашему мнению, ограничен», — комментирует эксперт.

Он полагает, что коррекционные настроения на мировых рынках сегодня локально ослабеют и рынки попытаются восстановиться в середине недели. Однако пока аналитик не уверен, что отскок получит свое развитие в ближайшие дни.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

