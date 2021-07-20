Иностранные IТ-компании, которые не «приземлились» в России, могут лишиться российских денег, пишут «Ведомости» . Минцифры опубликовало проект постановления, который закрывает правовые пробелы принятого закона о «приземлении».

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» вступил в силу 1 июля, его основное требование: все IТ-гиганты (Google, Facebook, Twitter, TikTok и др.) должны открыть филиалы, представительства в России или создать российские юридические лица до 1 января 2022 года. Закон принят по инициативе группы депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и Алексей Пушков. Его действие распространяется на владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей. Цель закона — сделать прозрачными финансовые потоки, проходящие через иностранные IТ-компании, объясняли его авторы.

За неподчинение закону предусмотрены запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу компании. Среди наказаний за отказ «приземляться» в законе есть и ограничение платежей и переводов. Разработанный Минцифры проект описывает, как именно эти платежи будут ограничивать. Документ будет проходить общественное обсуждение до 18 августа.

Планируется составить два перечня, вести их поручат Роскомнадзору. Первый будет включать компании, которые не исполнили закон. Банки будут обязаны заблокировать любой вид денежного перевода (по карте, онлайн) в пользу нарушителей из черного списка, следует из документа. По словам руководителя практики «Цифровое и IT-право» в «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерины Соколовой, если банк этого не сделает, то сведения о выявленном факте ­перевода денег будут отправлять напрямую в Центробанк. Закон о «приземлении» направлен на обеспечение равных условий для деятельности российских и иностранных IТ-компаний в Интернете на территории России, отмечает представитель Банка России. «Сейчас прорабатывается порядок взаимодействия уполномоченных ведомств, банков и других сторон», — добавил он.

Второй перечень будет состоять из иностранных поставщиков платежных услуг (но не иностранных банков), которые принимают платежи и переводы в пользу компаний из первого списка. Поставщиков платежных услуг Роскомнадзор в список добавлять будет не сразу, а предварительно отправит им предупреждение. На устранение нарушения у компании будет 30 дней. При повторном нарушении платежного поставщика РКН будет добавлять в реестр.

В России сейчас, по данным ЦБ, 20 иностранных поставщиков платежных услуг, среди которых платежные сервисы Alipay, Apple, Google, Samsung, китайская платежная система Tenpay и др. Банки также будут блокировать переводы через эти компании, если они окажутся в списке Роскомнадзора.