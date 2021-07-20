В Новгородской области планируется открыть предприятия по производству лекарств, микроэлектронной продукции, заводы по переработке рапса и другие производства. Постановление правительства о создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) вступает в силу 20 июля.

ОЭЗ «Новгородская» будет располагаться на территории Новгородского, Чудовского района и Великого Новгорода. Общая площадь особой экономической зоны составит более 180 га. Планируется, что здесь откроют предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, инвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест, что позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Новгородской области почти на 800 млн рублей за десять лет.

Напомним, особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Резиденты ОЭЗ получают право на налоговые и таможенные льготы.