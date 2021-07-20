Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) может произойти не ранее 2023 года, к этому процессу относятся осторожно, он предусматривает переходный период. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Дело в том, что мы работаем по этому направлению, я имею в виду унификацию страховых взносов, возможность объединения социальных фондов — пенсионного и социального страхования — очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешенно и делаем это с соответствующим переходным периодом. В рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год», — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что решение по возможному объединению фондов будет приниматься в диалоге с социальными партнерами, в том числе профсоюзами.

Глава государства обратил внимание на то, что правительство давно обсуждает эти вопросы. «Но надеюсь так же, как по другим фундаментальным проблемам, решение окончательное будет приниматься только в диалоге с социальными партнерами, имею в виду в том числе и мнение профсоюзов», — сказал Путин.



Голикова, выступая на Гайдаровском форуме 2018 года, сообщила о рассмотрении вопроса по объединению трех государственных внебюджетных фондов в 2018 году. По ее словам, этот вопрос обсуждали Счетная палата с Минфином. Она подчеркнула, что по опыту большинства аналогичных институтов в мире объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности.

