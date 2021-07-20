Управление Росреестра по Москве зафиксировало рекордные для июня 14 375 сделок, что в 1,1 раза выше уровня предыдущего месяца (13 084 в мае), сообщает во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

«В июне число сделок на вторичном рынке жилья в Москве увеличилось на 10% по отношению к маю, на 65% — к месячному значению прошлого года и почти на треть — к показателю 2019 года за аналогичный период. Это абсолютный максимум июня за все время статистических наблюдений», — приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Всего в январе — июне 2021 года зарегистрировано 79 808 сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве, что в 1,5 раза (+54%) больше аналогичного периода прошлого года (51 893), а также в 1,1 раза (+11%) выше значения первых шести месяцев 2019 года (72 066).

Во II квартале управление Росреестра по Москве зарегистрировало 44 804 перехода прав на основании договоров купли-продажи, это почти в 1,3 раза больше, чем за первые три месяца текущего года (35 004).

Екатерина САВЕЛЬЕВА