Развитие экосистем несет угрозу для финансовой стабильности страны: переход на расчет внутри платформ собственными валютами — баллами и бонусами — фактически делает их денежными суррогатами, эмиссию которых не может контролировать ЦБ. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) регулятору, пишут «Известия» .

После того как Банк России опубликовал доклад об экосистемах и подходах к их регулированию, АБР провела анкетирование 26 кредитных организаций. В письме на имя зампреда ЦБ Сергея Швецова президент АБР Георгий Лунтовский изложил позицию банков по многим спорным пунктам и перечислил основные риски для экономики страны, которые несет в себе развитие платформ.

В письме отмечается, что внутренние учетные единицы экосистем все сложнее отделить от денежных суррогатов, поэтому применение баллов, бонусов и других аналогов денежных средств внутри платформ может создать угрозу для национальной платежной системы и финансовой стабильности страны. Кроме того, возникает риск манипулирования потребителем через внутренние правила эмиссии денежных суррогатов, которые не контролирует ЦБ. Например, баллы могут быть списаны по сроку годности или из-за неактивности клиента.

Еще одной опасностью банкиры назвали доминирование иностранных экосистем, которые имеют множество конкурентных преимуществ перед российскими — молодыми и находящимися в процессе становления. Это может привести к реализации геополитических рисков, а именно тотальному захвату российского рынка глобальными платформами, уверены они. Поэтому помощь отечественным экосистемам и продвижение их за рубежом должно стать полноценной государственной программой.

Впрочем, развитие государственных экосистем тоже вызвало беспокойство банков: такие платформы имеют большой инвестиционный капитал и пользуются доверием граждан к бюджетным институтам, что может перевести массу клиентов в их непрофильные сервисы. В результате увеличивается доля государства в экономике России и ограничивается рост частного бизнеса, посетовали банкиры. По их мнению, государству следует сфокусироваться на развитии инфраструктурных решений для коммерческих экосистем, но не становиться конкурентом частных компаний на этом рынке.

Высказались банкиры и по поводу инициативы выделить экосистемы в отдельный субъект права. Такое нововведение изменит договорные отношения владельцев платформ и их пользователей, предупредили в АБР. Например, сегодня собственники экосистем не несут юридической ответственности за некачественное оказание услуг или за нарушение закона о персональных данных участниками платформы. Если на него возложат такую ответственность, это приведет к дополнительным рискам для владельца экосистемы и, как следствие, к повышению стоимости услуг для пользователя.